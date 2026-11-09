Дубълът на ЦСКА се затвърди на върха, Йомов с първи гол

Рилски спортист (Самоков) загуби с 1:3 гостуването си на лидера ЦСКА II от 15-ия кръг на Втора лига.

В състава на домакините личеше името на състезателя от първия тим Мохамед Брахими, който изигра цял мач. С първи гол за "червените" след завръщането си от дълго наказание се отличи Георги Йомов.

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В равностойно първо полувреме ЦСКА излезе напред в 35-ата минута след автогол на Павел Тодоров.

Малко преди края на частта стражът на Рилецо Ивайло Неделчев се удари в гредата и получи травма, която наложи принудителна смяна на почивката. Вместо него в игра се появи Драгомир Петков.

Само три минути след началото на втората част самоковци изравниха. Калоян Доковски проби отляво и подаде към Марто Бойчев, който стреля от границата на наказателното поле, получи се рикошет и топката влезе във вратата.

В 64-ата минута късметът се усмихна на домакините. След удар на Мартин Стойчев с глава след центриране от корнер топката рикошира в гърба на Виктор Генев и влезе във вратата.

Пет минути преди края ЦСКА II получи правото да изпълни дузпа. Зад топката застана Георги Йомов, който оформи крайното 3:1.

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Снимки: Startphoto