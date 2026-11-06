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Левски с много големи шансове да продължи към елиминациите на Лига Европа - какво показват анализите

  • 6 ное 2026 | 10:19
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Победата над Ягелония с 1:0 се отрази положително и на перспективите на Левски за продължаване в Лига Европа. Според най-новите анализи на "Football Meets Data" вероятността "сините" да завършат сред първите 24 тима в основната фаза и да си осигурят участие в елиминационните плейофи вече достига 80%.

Преди успеха срещу полския състав този показател е бил 62%, което означава увеличение с 18 процентни пункта. Така доброто представяне на столичани в европейската надпревара значително подобрява прогнозите за крайното им класиране.

Моделът на "Football Meets Data" отрежда на Левски 18-о място в прогнозното подреждане на основната фаза.

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По-трудна изглежда задачата за директно класиране на осминафиналите. Вероятността възпитаниците на Хулио Веласкес да завършат в първата осмица, която осигурява пропуск към тази фаза без допълнителен плейоф, се оценява на едва 6%.

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