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Димитров: Трябва да остане на земята

  • 5 ное 2026 | 23:23
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Капитанът на Левски Кристиан Димитров бе много доволен от победата с 1:0 над Ягелония. Бранителет все пак е на мнение, че “сините” трябва да са здраво стъпили не земята.

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Много важна победа. Стояхме много добре на терена. В началото имахме опознавателни минути. Имахме положения, хванахме Ягелония на контраатаки, не можахме да реализираме положенията си. На полувремето взехме необходимите мерки, треньорът ни даде правилни насоки и второто полувреме излязохме по съвсем различен начин“, каза Димитров.

“Играем мач за мач. Всеки следващ мач ни е най-важен, да не се хвърляме много напред, гледаме си следващия мач, да сме здраво стъпили на земята и успехите ще дойдат. Сержиньо още на полувремето каза, че няма да продължи мача. Изпитва болки, мисля, че в адуктора. Не знам, има лекарски щаб. Ще направи необходимите изследвания и се надяваме, че колкото по-лека ще е травмата му“, добави капитанът.

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“Има си треньорско ръководство, те си преценяват. Да пожелаем успех на националния отбор, да направят два добри мача и ако може, да вземат победите. Мисля, че ще направят много добри мачове“, каза Димитров на въпрос за липсата на повиквателна за националния отбор.

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