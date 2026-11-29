Втори манш във Враца: Ботев и Лудогорец отново в готовност за футбол

Ботев (Враца) приема Лудогорец в отложения двубой от 16-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион „Христо Ботев“ трябваше да се проведе в събота, но обилният снеговалеж под Околчица наложи нейното отлагане с 24 часа. Така двата отбора ще се изправят един срещу друг в неделя.

Въпреки усилията на домакините да почистят игрището, снегът продължи да се трупа и не позволи провеждането на срещата. Любопитното е, че от Лудогорец не желаеха двубоят да се състои при тези условия, докато врачани настояваха да се играе. В крайна сметка бе взето решение мачът да бъде отложен за следващия ден.

Снегът победи футбола във Враца! Отложиха мача между Ботев и Лудогорец

Разградчани ще търсят задължителен успех в битката за челните позиции, както и допълнителна увереност преди предстоящия сблъсък с Левски. В предишния кръг възпитаниците на Игор Йовичевич се наложиха с минималното 1:0 над Дунав (Русе), а единственото попадение бе дело на Амир Хаджиахметович.

От своя страна Ботев (Враца) се намира в негативна серия от осем поредни шампионатни срещи без победа. В последния си двубой тимът на Тодор Симов завърши наравно 1:1 с ЦСКА 1948. Врачани вече показаха през настоящата кампания, че могат да затруднят водещите отбори в първенството, след като измъкнаха точка и от Левски.

Статистиката от преките двубои е в полза на Лудогорец, който спечели последните пет срещи между двата отбора във всички турнири. През настоящия сезон разградчани се наложиха с 2:1 над врачани, а последните им две гостувания под Околчица завършиха с победи с по 1:0.

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