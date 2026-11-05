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Треньорът на Ягелония след загубата от Левски: Има разочарование и гняв

  • 5 ное 2026 | 23:47
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Старши треньорът на Ягелония Адриан Семениец заяви, че в съблекалнята на отбора му властват "разочарование и гняв" след поражението с 0:1 от Левски в четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа. "Жълто-червените" загубиха, което ги постави в трудна ситуация. Те имат три точки след четири мача, като пред тях все още са мачовете срещу Съндърланд, Кристъл Палас, Лион и Виктория (Пилзен).

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"Има разочарование и гняв, защото Лига Европа е тежко състезание, но след мача мога да потвърдя, че въпреки трудния терен и качествения противник, определено беше в обсега ни и дори можехме да ги победим. В сегашната ситуация, когато загубим точка в последните минути в Пирея и поне точка тук, това са моменти, за които можем да си спомняме през януари.

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Надявам се, че няма да ни тежи много, защото иначе бихме постигнали по-рано целта си да играем през пролетта. Знаем, че ни предстои труден график, дори много труден. Но това е просто футбол и ще направим всичко възможно, за да се борим за колкото се може повече точки и да получим допълнителни мачове през пролетта.

Попитан как се е стигнало до попадението, в което Стивън Стоянчов остана някак необезпокояван в наказателното поле и с глава насочи топката до страничната греда, той отговори.

"Головете, допуснати от корнери, са обезпокоителни. Говорим за това, но все още не сме намерили решение. Трябва да се справим с този проблем. Постоянно се опитваме да предприемаме мерки, за да подобрим ситуацията, но е важно и когато изграждаме състава, да го налагаме. Това е важен елемент и ние изглеждаме така, както изглеждаме. Не знам дали е въпрос на профилиране, защото не мисля, че имаме играчи, които не могат да играят във въздуха. Търсим решения, може би твърде много, и трябва да бъдем по-последователни. Но в такъв момент постоянно търсиш решение, защото досега не сме намерили такова, а допуснахме още един гол", каза още Семениец.

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