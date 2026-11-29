Душан Косич: Това за Локо (Сф) са спекулации

Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич призна, че той и футболистите му са щастливи след минималния успех с 1:0 над Спартак (Варна). Словенският специалист бе твърде лаконичен в коментара си за мача и естествено бе попитан дали има нещо вярно в това, че след Нова година ще преминава в отбора на Локомотив София.

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"Труден мач, особено през първото полувреме. Спартак е доста труден съперник, но в интерес на истината всеки един наш противник е труден. През втората част се представихме по-добре. Имахме повече положения, успяхме да реализираме веднъж и стигнахме до важен успех. И в началото на сезона имахме добри мачове. Днес футболният късмет бе на наша страна, но сме щастливи от победата.Всичко това за Локомотив София са спекулации, няма какво да говорим за тях. Благодаря!".

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