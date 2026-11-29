Време е за последния танц на една легенда

Само седмица след като спечели осмата си световната титла в MotoGP, Марк Маркес ще изиграе своя последен танц и ще сложи край на своята славна кариера след днешната Гран При на Валенсия.

Испанецът обяви решението си да се оттегли от спорта в петък, непосредствено преди първата свободна тренировка на „Рикардо Тормо“. В квалификацията Маркес не успя да се пребори за един последен полпозишъна, след като се оказа безсилен срещу скоростта на Марко Бедзеки.

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Все пак Маркес ще започне финалната си надпреварата от средата на първата редица и ще бъде безкрайно мотовиран да спечели още една победа преди да окачи каската си. До Бедзеки и Маркес на челния ред ще застане Раул Фернандес с Тракхаус Априлия, а от втората редица ще потеглят Алекс Маркес, Хорхе Мартин и Фабио Ди Джанантонио.

Във вчерашния спринт Бедзеки спечели победата и днес ще опита да запише втори пореден дубъл в MotoGP, след като преди седмица спечели и спринта, и състезанието в Португалия. Ако италианецът стори това, той ще гарантира и конструкторската титла на Априлия за първи път в историята на марката от Ноале.

Освен за Марк Маркес, днешното състезание ще бъде прощално с MotoGP още за Брад Биндър, Франко Морбидели, Джак Милър и Алекс Ринс. Надпреварата на „Рикардо Тормо“ ще отбележи и края на 1000-кубиковата ера в MotoGP, която започна през 2012 година. От сезон 2027 машините в кралския клас ще използват двигатели с работен обем от 850 кубически сантиметра.

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Състезанието за Гран При на Валенсия, финален кръг за сезон 2026 в MotoGP, започва днес от 15:00 часа българско време.

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

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Снимки: AI