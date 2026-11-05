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Велика победа на Европейски Левски, Стоянчов герой!
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Веласкес: Феноменална победа!

  • 5 ное 2026 | 22:15
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Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе много доволен от победата на тима с 1:0 над Ягелония. Специалистът е на мнение, че играта на моменти не е била на необходимото ниво, но “сините” са показали добро разбиране на моментите в мача и са издебнали точния миг, за да вземат успеха.

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“Феноменална победа. Това да бъдем заедно с привържениците ни да спечелим е невероятно. Много съм горд от всички и огромни благодарности. Начинът, по който спечелихме бе невероятен. Що се отнася до мача не ми хареса началото, трябваше да имаме по-добра организация, но постепенно стана по-позитивно. Понякога изпускахме правилните моменти. Когато взимахме топката имахме повече възможности да атакуваме. Понякога трябва да сме по-търпеливи. През втората част бяхме много зрели и разпознахме различните моменти. Доволни сме и щастливи. В тези турнири е много трудно да се играе, но аз съм много горд и доволен”, каза Веласкес.

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“За мен не е толкова важно как се е предтавил някой идвидиуално, а важно е колективното. Важно е за Стивън, че отбеляза, но трябва да бъде и на земята. Това е много важно и за клуба, защото той е част от академията. Разбира се тези момчета трянва да се подобряват, но бъдещето за момчетата от школата ще е позитивно”

“Не съм имал време да погледна класирането, но знаете как разсъждавам аз. Винаги гледам към следващия мач. За нас треньорите е много важно бързо да продължим да работим след радостта”, обясни още испанеца.

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