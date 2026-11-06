В Полша изпитват болка от късния гол на Левски, но и признават, че Ягелония не е бил фаворит

Левски стигна до втората си победа в тазгодишното издание на основната фаза на Лига Европа след 1:0 над Ягелония, като единственото попадение в мача дойде в 83-тата минута, когато се разписа Стивън Стоянчов. Именно това развитие на двубоя е отбелязано в полските медии, които признаха болката от късния гол и отчитат, че гостите в София са можели да избегнат въпросната развръзка.

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В sport.pl пише, че в лагера на Ягелония изпитват "чувство на недоволство", а авторът на материала Конрад Ферстер дори споделя мнението, че тимът от Полша е можел да си тръгне с победата от "Васил Левски":



"Въпреки че отборът на Адриан Семенец можеше да спечели срещу Левски, той претърпя третата си загуба в четвъртия мач от кампанията си в Лига Европа. За Ягелония това беше брутален урок", пише Ферстер.

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Томаш Чабиняк от sport.interia.pl пък обръща внимание на срещата и от гледна точка на цялостната продукция на двата отбора. Той споделя, че двубоят в "Борисовата градина" се отличавал с динамично темпо, а както българите, така и поляците през по-голямата част от времето са показали добра игра в защита. Именно факторът, който е запазил и нулевото равенство седем минути преди края на редовното време.

Чабиняк обаче споделя и че тъкмо този развой е подтикнал крайните победители от Левски да погледнат една идея по-смело към съперниковата врата в заключителния етап на срещата. "Домакините сякаш усетиха, че може да загубят, и натиснаха още повече. Това доведе до гол от корнер, осигуряващ победата на софийския отбор", пише журналистът от sport.interia.pl. В допълнение към това той сподели още и че условията, при които гостите са допуснали гола, са затвърдили слабостта на Ягелония при статичните положения.

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В сайта przegladsportowy.onet.pl са една идея по-критични, като авторът на материала там Мачей Калишук излиза с емоционален акцент в заглавието: "Един момент, незабавни последици".

Калишук освен това споделя и мнението, че загубените точки в българската столица са пропусната възможност за Ягелония. Оттук насетне за поляците предстоят мачове срещу Съндърланд, Кристъл Палас и Лион, а към момента те са само с 3 точки в актива си и това силно намалява възможността им да продължат към фазата на директните елиминации.

"Левски не е съвсем от класата на гореспоменатите отбори", отчита журналистът от przegladsportowy.onet.pl, но и споделя някои обективни фактори, според които българите са имали аргументите да вземат всичко от срещата край куполите на "Александър Невски":

"Левски е български шампион и лидер в първенството. Transfermarkt оценява отбора на 45 милиона евро, докато този на Ягелония е оценен на 33,5 милиона евро. Те се представиха доста добре в Лига Европа досега: победиха Виктория Пилзен с 2:1, завършиха наравно 1:1 с НЕК Наймеген и загубиха с 1:0 от РБ Залцбург. Ягелония не пристигна в София като фаворит, но със сигурност имаше шанс."

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Най-критичен изглежда текстът, публикуван в sportowefakty.wp.pl. Там Себастиан Шчитковски е формулирал гръмкото заглавие: "Пълно разочарование". Шчитковски отчита, че двубоят в известен смисъл след няколко пропуска пред двете врати е отивал към логично нулево равенство предвид събитията на терена след 69-ата минута.

"Футболистите продължаваха да тичат на игрището и извън него, но дали това промени облика на мача? Не съвсем. Все повече изглеждаше като нулево равенство и подялба на точките", пише авторът на материала, като малко след това допълва шокиращата развръзка за гостите от Полша:

"И все пак голът дойде и отиде при домакините от Левски в 83-ата минута. Треньорът триумфира, след като Стивън Стоянчов, който влезе от пейката, се възползва от възможността да опита. Последваха множество корнери, докато софийският отбор не реализира един от тях, за да направи резултата 1:0 в края на редовното време. Ситуацията се напрегна, оставаше малко време, а Ягелония не отговори."

По този начин Левски вече може да се похвали с две победи във втория по сила клубен турнир под шапката на УЕФА. Израстването на "сините" в Европа определено е видимо и извън пределите на собствената им родина.

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