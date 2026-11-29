Отложиха мача между Нефтохимик и Гигант (Съединение)

Двубоят между Нефтохимик и Гигант (Съединение) от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига се отлага. Причината са тежките метеорологични условия в почти цялата страна и невъзможността за нормални условия за провеждане на срещата.

От Гигант Съединение съобщиха, че евентуално тръгване към посока Бургас и село Българово, където трябваше да се изиграе двубоят днес, ги поставя под изключително сериозно препятствие и затова двата клуба са взели логичното решение срещата да бъде отложена.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google