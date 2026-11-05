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ЦСКА се сбори, но отстъпи пред класата на Панатинайкос - на живо след 2:1 за гърците в Атина
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  2. Левски

Груич: Трябват ни още три точки

  • 5 ное 2026 | 22:26
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Халфът на Левски Марко Груич бе доволен от успеха над полския Ягелония. Сърбинът смята, че на отбора са необходими още поне три точки, за да могат да излязат към елиминационната фаза на Лига Европа.

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“Леко съм изненадан от първото полвувреме, но след това имахме добра реакция. Второто полувреме бе по-добро за нас. Много съм щастлив за привържениците. Имаме 7 точки и това е добре, но се нуждаме от още три поне. Имаме трудни съперници. Първо обаче трябва да мислим за мача в неделя. ЦСКА е отличен отбор, но ние сме мотивирани за този мач”, каза Груич.

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