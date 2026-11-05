Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА се сбори, но отстъпи пред класата на Панатинайкос - на живо след 2:1 за гърците в Атина
  1. Лига Европа
  2. Левски

Вуцов: Себераздаването на целия отбор беше до последен дъх

  • 5 ное 2026 | 22:58
  • 586
  • 0

Вратарят на Левски Светослав Вуцов сподели мнението си след ценния успех с 1:0 над Ягелония в Лига Европа. Стражът направи много силен мач и се отчете с няколко важни спасявания.

Юноша реши полския ребус за Левски, "сините" летят в Европа
Юноша реши полския ребус за Левски, "сините" летят в Европа

"Себераздаването на целия отбор беше до последен дъх. Това ни помогна, както и добрият колектив на терена. Няма как да не се радвам, тъй като Стивън Стоянчов е едно младо момче, което всеки ден работи да се развива, чака своя шанс и смятам, че го грабна по възможно най-добрия начин и все пак това е неговата работа.

Героят за Левски: Чувството е невероятно! Не мога да го опиша с една дума
Героят за Левски: Чувството е невероятно! Не мога да го опиша с една дума

Щом сме спечелили, значи всичко е наред. Труден мач, но важен е крайният резултат и сме доволни. Нашите предварителни очаквания са всеки мач да играем за победа. Сега се насочваме към българското първенство, защото в неделя ни предстои много важен мач. Дава самочувствие дотам, че Европа си е Европа, българското първенство си е българското първенство.

Веласкес: Феноменална победа!
Веласкес: Феноменална победа!

Съвсем различна мотивация, съвсем различна цел, първо трябва да се възстановим, после да се концентрираме и да се подготвим за неделя. Шест мача ги усетихме като домакинства, нашите фенове са невероятни, сега имаха възможност да дойдат повече и да ни подкрепят. Не е трудно да превключим, ние сме професионалисти и трябва да дадем максимума от себе си", каза Вуцов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Юноша реши полския ребус за Левски, "сините" летят в Европа

Юноша реши полския ребус за Левски, "сините" летят в Европа

  • 5 ное 2026 | 21:39
  • 143730
  • 469
Удар за Левски! Сержиньо се контузи преди мача с ЦСКА

Удар за Левски! Сержиньо се контузи преди мача с ЦСКА

  • 5 ное 2026 | 20:42
  • 15720
  • 9
Напрежение между феновете на Левски и Ягелония

Напрежение между феновете на Левски и Ягелония

  • 5 ное 2026 | 20:04
  • 10785
  • 27
Тодор Батков: Надявам се да направим добър мач - отборът е добър, треньорът също

Тодор Батков: Надявам се да направим добър мач - отборът е добър, треньорът също

  • 5 ное 2026 | 19:49
  • 1463
  • 0
Проблем с осветлението в Ловеч промени часа на мач от Втора лига

Проблем с осветлението в Ловеч промени часа на мач от Втора лига

  • 5 ное 2026 | 19:08
  • 1408
  • 3
"Само ЦСКА" кънти в Атина

"Само ЦСКА" кънти в Атина

  • 5 ное 2026 | 17:58
  • 9635
  • 57
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА не успя да спре лидера в ЛК въпреки чудесата от Лапоухов

ЦСКА не успя да спре лидера в ЛК въпреки чудесата от Лапоухов

  • 5 ное 2026 | 23:52
  • 85483
  • 330
Юноша реши полския ребус за Левски, "сините" летят в Европа

Юноша реши полския ребус за Левски, "сините" летят в Европа

  • 5 ное 2026 | 21:39
  • 143730
  • 469
Сираков: Ако мечтите свършат, трябва да се отказваме от футбола

Сираков: Ако мечтите свършат, трябва да се отказваме от футбола

  • 5 ное 2026 | 22:04
  • 10031
  • 12
Веласкес: Феноменална победа!

Веласкес: Феноменална победа!

  • 5 ное 2026 | 22:15
  • 9106
  • 16
Милан отново се издъни в Лига Европа, а Ференцварош остана безгрешен

Милан отново се издъни в Лига Европа, а Ференцварош остана безгрешен

  • 5 ное 2026 | 21:39
  • 16159
  • 16
Барселона се справи с Апоел след драматични последни секунди в София

Барселона се справи с Апоел след драматични последни секунди в София

  • 5 ное 2026 | 20:00
  • 7040
  • 0