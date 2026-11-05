Вуцов: Себераздаването на целия отбор беше до последен дъх

Вратарят на Левски Светослав Вуцов сподели мнението си след ценния успех с 1:0 над Ягелония в Лига Европа. Стражът направи много силен мач и се отчете с няколко важни спасявания.

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"Себераздаването на целия отбор беше до последен дъх. Това ни помогна, както и добрият колектив на терена. Няма как да не се радвам, тъй като Стивън Стоянчов е едно младо момче, което всеки ден работи да се развива, чака своя шанс и смятам, че го грабна по възможно най-добрия начин и все пак това е неговата работа.

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Щом сме спечелили, значи всичко е наред. Труден мач, но важен е крайният резултат и сме доволни. Нашите предварителни очаквания са всеки мач да играем за победа. Сега се насочваме към българското първенство, защото в неделя ни предстои много важен мач. Дава самочувствие дотам, че Европа си е Европа, българското първенство си е българското първенство.

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Съвсем различна мотивация, съвсем различна цел, първо трябва да се възстановим, после да се концентрираме и да се подготвим за неделя. Шест мача ги усетихме като домакинства, нашите фенове са невероятни, сега имаха възможност да дойдат повече и да ни подкрепят. Не е трудно да превключим, ние сме професионалисти и трябва да дадем максимума от себе си", каза Вуцов.

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