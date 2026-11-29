Вълнуващ сблъсък в Кърджали

Арда и ЦСКА 1948 се изправят един срещу друг във вълнуващ сблъсък от 16-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадиона в Кърджали стартира в 13:30 часа с първия съдийски сигнал на Георги Стоянов.

Разликата между двата отбора в класирането е 8 точки в полза на "червените", които заемат четвъртата позиция. Тимът на Александър Тунчев е шести в подреждането.

В последните си два мача днешните домакини записаха равенство и загуба и сега ще търсят завръщане на победния път. Столичани пък влизат в срещата след два последователни хикса и също са амбицирани да спечелят на "Арена Арда".

Подялба на точките във Враца

Кърджалийци ще бъдат без наказаните Антонио Вутов и Набил Макни. В лагера на ЦСКА 1948 добрата новина е завръщането на Емерсон Барбоса, който пропусна визитата във Враца. Под въпрос обаче остава крилото Георги Русев, който се завърна с контузия след ангажиментите си с националния отбор на България и също не беше на разположение за сблъсъка под връх Околчица.

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Арда (Кърджали) - ЦСКА 1948

Начало: 13:30 часа

Съдия: Георги Стоянов

Стадион: "Арена Арда", Кърджали

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