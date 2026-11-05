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Героят за Левски: Чувството е невероятно! Не мога да го опиша с една дума

  • 5 ное 2026 | 22:23
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Големият герой за Левски - Стивън Стоянчов, който отбеляза победния гол срещу Ягелония, не скри радостта си след края на срещата. 19-годишният нападател заяви, че не може да опише с една дума чувството, което изпитва.

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Искам да благодаря на феновете за невероятната подкрепа. Чувството е невероятно! Не мога да го опиша с една дума. Това е една много приятна изненада за мен.

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Конкуренцията е убийствена. Аз тренирам на 100% и когато имам шанс, ще го използвам. Очаква ни тежък мач срещу ЦСКА. Излизаме концентрирани и се надявам да се поздравим с победа", сподели Стоянчов.

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