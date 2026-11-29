Захари Сираков: В такива мачове се изисква характер и максимална отдаденост

Спортист (Своге) допусна минимално поражение с 0:1 при гостуването си на Монтана в мач от предпоследния 18 кръг на Втора лига.

„Загубихме в мач, който се игра при изключително тежки условия – студ, сняг и труден терен. Това обаче не трябва да бъде оправдание. В такива мачове се изисква характер, концентрация и максимална отдаденост. В такива срещи, който успее да вкара гол, печели срещата. За наша жалост точно това се получи – домакините отбелязаха едно попадение, с което спечелиха трите точки“, коментира Захари Сираков пред официалния сайт на Спортист (Своге).

В последния мач за годината Спортист (Своге) е домакин на Добруджа на 5 декември от 14:00 часа.

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