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Сираков: Ако мечтите свършат, трябва да се отказваме от футбола

  • 5 ное 2026 | 22:04
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Президентът на Левски Наско Сираков говори пред репортерите след драматичния успех с 1:0 над Ягелония. Той изрази надежда, че "сините" ще продължат по същия начин и ще успеят да се класират за елиминациите в Лига Европа.

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"Аз съм изключително щастлив, най-вече заради всички привърженици на Левски. Отборът им донесе доста щастливи моменти през последната година. Дано да продължаваме по същия начин. Левски играе добър футбол. Днес не бяхме чак толкова добри, колкото можем. В Европа лесни мачове няма. Ако мечтите свършат, трябва да се отказваме от футбола.

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Може би една точка ще ни стигне за елиминациите. Сега мислим за мача в неделя. Поздравявам Стивън Стоянчов", заяви Сираков.

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