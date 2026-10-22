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11-те на Виктория (Пилзен) и Левски

  • 22 окт 2026 | 20:49
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11-те на Виктория (Пилзен) и Левски
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Слушай на живо: Виктория (Пилзен) - Левски

Станаха ясни стартовите състави на Виктория (Пилзен) и Левски. Двата отбора се изправят един срещу друг в сблъсък от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. Двубоят на стадион "Доосан Арена" стартира в 22:00 часа с първия съдийски сигнал на Алехандро Ернандес.

ВИКТОРИЯ (ПИЛЗЕН) – ЛЕВСКИ 0:0

Стартови състави:

Виктория: 44. Флориан Вигеле, 99. Амар Мемич, 40. Симпсън Дуе, 3. Денис Вавро, 2. Тобиас Палишчак, 6. Лукаш Черв, 18. Томаш Ладра, 17. Патрик Хрошовски (К), 19. Шейк Суаре, 25. Кристоф Кабонго, 9. Денис Вишински

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун (К), 3. Майкон, 19. Мехди Мубарик, 8. Марко Груич, 22. Мазир Сула, 35. Сержиньо, 17. Евертон Бала, 7. Рейналдо

Стадион: "Доосан Арена", Пилзен
Главен съдия: Алехандро Ернандес (Испания)

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