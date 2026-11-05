Боримиров: Тази победа е за прекрасната ни публика

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров остана доволен от победата с 1:0 над Ягелония в Лига Европа. Той посвети успеха на привържениците, които не спряха да подкрепят отбора, и отличи представянето на младия Стивън Стоянчов, донесъл трите точки. Боримиров коментира още работата на Хулио Веласкес, предстоящото дерби с ЦСКА и възможните промени в състава през зимния трансферен прозорец. Акцентът в думите му беше ясен – Левски трябва да бъде готов за битката в неделя, а феновете могат да очакват и нови попълнения.

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"Тази победа е за нашите прекрасни фенове, които бяха от първата минута с нас. Дадоха ни криле. Бяхме търпеливи до края на мача. Наистина беше много труден мач. Видяхте, че отборът на Ягелония е много сериозен съперник. Винаги е било сладко, когато футболист от школата на Левски бележи. Мисля, че Стоянчов не е първият случай. Когато се трудиш, ще бъдеш възнаграден. Хулио успява да държи отбора здраво стъпил на земята. Нашият апетит идва с яденето. Когато имаш повече точки, играеш със самочувствие. Този мач беше подготовка за мача с ЦСКА в неделя. Трябва да отговорим на агресията на ЦСКА. Феновете да очакват нови футболисти. Ако има добри оферти, можем да се разделим с някой".

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