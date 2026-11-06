Левски не просто мечтае! "Сините" сториха нещо, което не бяха правили в турнирите на УЕФА

Левски продължава да пише със "златни букви" в най-новата си европейска история, след като надви Ягелония с 1:0 на Националния стадион тази вечер. Думи, които може и да звучаха твърде силно в минутите след еуфорията покрай късния гол на Стивън Стоянчов, но в крайна сметка последният съдийски сигнал в "Борисовата градина" на 5 ноември узакони нещо, което родният евробоец не бе правил до този момент в своите над половинвековни изяви в международните надпревари на УЕФА.

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Победата над Ягелония бе втора поредна за Левски в основната фаза на втория по сила турнир на Стария континент, като до този момент столичният гранд никога не бе правил нещо подобно. Преди сезон 2026/2027 актуалните ни шампиони така и не намираха аргументи да запишат успех в последователни сблъсъци в групова или основна фаза.

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Дори онзи толкова силен отбор, воден от Станимир Стоилов през кампанията 2005/2006, не успя да стори нещо подобно. Тогава Левски влезе в групите на УЕФА и стартира с драматична победа на "Герена" срещу Динамо (Букурещ) с 1:0, но веднага след това дойде разочарованието при визитата на ЦСКА (Москва) след 1:2 на стадион "Динамо" в столицата на Руската федерация. После момчетата на Мъри удариха Марсилия отново с 1:0 на "Герена", а в заключителния мач в Нидерландия срещу Хееренвеен бяха много близо до победата, но се пропукаха за късен обрат и отстъпиха с 1:2. Все пак в паметния сезон от "Синята приказка" Левски успя да запише две поредни победи, което обаче вече се случи в рамките на директните елиминации, когато глава преклони словашкият Арт Медия, а Левски победи с 1:0 като гост на "Антон Малатински" в Търнава и 2:0 на "Васил Левски" в София.

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Опитът през следващия сезон 2006/2007 логично нямаше как да доведе не просто до два, а дори само до един успех. Тогава в Шампионската лига Левски опита да играе като равен с равен в групата на смъртта срещу Барселона, Челси и Вердер (Бремен), губейки всичките си шест мача.

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Така се стигна до 2009 година, когато левскарите стигнаха за трети път в историята си до груповата фаза на турнирите на УЕФА. Тогава в първото издание на Лига Европа "сините" стигнаха само до една победа, и то чак в последния кръг. Тя обаче сама по себе си имаше също историческа стойност, тъй като тогавашните ни шампиони триумфираха на "Олимпико" в Рим срещу Лацио с 1:0 и стигнаха до първата си победа като гости на ниво групи. Междувременно левскарите преклониха глава срещу РБ Залцбург и Виляреал на по два пъти, а в София загубиха домакинството си на "римските орли".

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Накрая се стигна до кампанията 2010/2011, когато Левски бе много близо до ново участие в директните елиминации. Там Левски стигна до две победи в групите на Лига Европа срещу Гент с 3:2 и срещу Спортинг (Лисабон) с 1:0. Те обаче бяха в първия и последния кръг от груповата фаза, като и двете бяха на "Герена". Междувременно "сините" отстъпиха по веднъж от същите съперници, както и стигнаха до равен и загуба от Лил.

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Това означава, че Левски не просто мечтае, а прави нещо много голямо. Българският шампион показа, че няма просто славно минало на европейската сцена, а постига резултати, които отварят вратите към надеждите на феновете, че техните любимци отново пишат история. Сега за Левски предстоят много тежки битки в оставащите четири кръга, като първата от тях е не срещу кой да е, а именно срещу старите познайници от Марсилия. Този път обаче битката е на средиземноморския бряг на "Велодром" и все пак мнозина на 26 ноември ще се надяват, че в южна Франция българите ще възкресят спомените отпреди 21 години.

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