Костадинов: Надявам се след неделя да имаме същата позитивна емоция

Спортният директор на Левски Георги Костадинов сподели след победата с 1:0 над Ягелония в Лига Европа, че е очаквал Стивън Стоянчов да се превърне в герой за "сините". Бившият полузащитник изрази надежда, че отборът ще има същата позитивна енергия и в неделя, когато е дербито срещу ЦСКА.

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"Искам да благодаря на всички фенове, които ни подкрепиха, както и на отбора. Страхотен мач, невероятно представяне. Единствено съжаляваме за контузията на Сержиньо. Ще имаме повече яснота за него утре. Надявам се максимално бързо да се оправи. Дори да пропусне мача в неделя, ние имаме достатъчно добри футболисти, които да го заместят.

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Момчетата изхабиха доста емоции, имахме много тежка програма. Досега се справят повече от добре. Надявам се след неделя да имаме същата позитивна емоция.

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Нека си припомним къде бяхме преди две години и къде сме сега. Нека по пътя, по който ще продължим, да не го забравяме. Тези момчета се надскачат страхотно. Те заслужават уважение и любов. Ако продължават със същото трудолюбие, то добрите дни пред Левски предстоят.

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Имам огромно доверие в Стивън. При неговото влизане споделих на анализаторите, че предстои да видим повторение на мача със Сабах - Боби Рупанов и 1:0. Много се радвам за него. Бурас получи леко неразположение през седмицата. Той набира форма и съм убеден, че тепърва ще показва най-доброто от себе си", заяви Костадинов.

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