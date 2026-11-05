Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА се сбори, но отстъпи пред класата на Панатинайкос - на живо след 2:1 за гърците в Атина
  1. Лига Европа
  2. Левски

Костадинов: Надявам се след неделя да имаме същата позитивна емоция

  • 5 ное 2026 | 22:39
  • 849
  • 1

Спортният директор на Левски Георги Костадинов сподели след победата с 1:0 над Ягелония в Лига Европа, че е очаквал Стивън Стоянчов да се превърне в герой за "сините". Бившият полузащитник изрази надежда, че отборът ще има същата позитивна енергия и в неделя, когато е дербито срещу ЦСКА.

Юноша реши полския ребус за Левски, "сините" летят в Европа
Юноша реши полския ребус за Левски, "сините" летят в Европа

"Искам да благодаря на всички фенове, които ни подкрепиха, както и на отбора. Страхотен мач, невероятно представяне. Единствено съжаляваме за контузията на Сержиньо. Ще имаме повече яснота за него утре. Надявам се максимално бързо да се оправи. Дори да пропусне мача в неделя, ние имаме достатъчно добри футболисти, които да го заместят.

Удар за Левски! Сержиньо се контузи преди мача с ЦСКА
Удар за Левски! Сержиньо се контузи преди мача с ЦСКА

Момчетата изхабиха доста емоции, имахме много тежка програма. Досега се справят повече от добре. Надявам се след неделя да имаме същата позитивна емоция.

Веласкес: Феноменална победа!
Веласкес: Феноменална победа!

Нека си припомним къде бяхме преди две години и къде сме сега. Нека по пътя, по който ще продължим, да не го забравяме. Тези момчета се надскачат страхотно. Те заслужават уважение и любов. Ако продължават със същото трудолюбие, то добрите дни пред Левски предстоят.

Героят за Левски: Чувството е невероятно! Не мога да го опиша с една дума
Героят за Левски: Чувството е невероятно! Не мога да го опиша с една дума

Имам огромно доверие в Стивън. При неговото влизане споделих на анализаторите, че предстои да видим повторение на мача със Сабах - Боби Рупанов и 1:0. Много се радвам за него. Бурас получи леко неразположение през седмицата. Той набира форма и съм убеден, че тепърва ще показва най-доброто от себе си", заяви Костадинов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Юноша реши полския ребус за Левски, "сините" летят в Европа

Юноша реши полския ребус за Левски, "сините" летят в Европа

  • 5 ное 2026 | 21:39
  • 143649
  • 469
Удар за Левски! Сержиньо се контузи преди мача с ЦСКА

Удар за Левски! Сержиньо се контузи преди мача с ЦСКА

  • 5 ное 2026 | 20:42
  • 15704
  • 8
Напрежение между феновете на Левски и Ягелония

Напрежение между феновете на Левски и Ягелония

  • 5 ное 2026 | 20:04
  • 10782
  • 27
Тодор Батков: Надявам се да направим добър мач - отборът е добър, треньорът също

Тодор Батков: Надявам се да направим добър мач - отборът е добър, треньорът също

  • 5 ное 2026 | 19:49
  • 1463
  • 0
Проблем с осветлението в Ловеч промени часа на мач от Втора лига

Проблем с осветлението в Ловеч промени часа на мач от Втора лига

  • 5 ное 2026 | 19:08
  • 1407
  • 3
"Само ЦСКА" кънти в Атина

"Само ЦСКА" кънти в Атина

  • 5 ное 2026 | 17:58
  • 9634
  • 57
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА не успя да спре лидера в ЛК въпреки чудесата от Лапоухов

ЦСКА не успя да спре лидера в ЛК въпреки чудесата от Лапоухов

  • 5 ное 2026 | 23:52
  • 85265
  • 330
Юноша реши полския ребус за Левски, "сините" летят в Европа

Юноша реши полския ребус за Левски, "сините" летят в Европа

  • 5 ное 2026 | 21:39
  • 143649
  • 469
Сираков: Ако мечтите свършат, трябва да се отказваме от футбола

Сираков: Ако мечтите свършат, трябва да се отказваме от футбола

  • 5 ное 2026 | 22:04
  • 10004
  • 12
Веласкес: Феноменална победа!

Веласкес: Феноменална победа!

  • 5 ное 2026 | 22:15
  • 9083
  • 16
Милан отново се издъни в Лига Европа, а Ференцварош остана безгрешен

Милан отново се издъни в Лига Европа, а Ференцварош остана безгрешен

  • 5 ное 2026 | 21:39
  • 16146
  • 16
Барселона се справи с Апоел след драматични последни секунди в София

Барселона се справи с Апоел след драматични последни секунди в София

  • 5 ное 2026 | 20:00
  • 7026
  • 0