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ЛЕВСКИ СТАРТИРА НОВАТА СИ ПРИКАЗКА В ЕВРОПА СРЕЩУ ЗАЛЦБУРГ -НА ЖИВО ПРЕДИ СБЛЪСЪКА СЪС ЗАЛЦБУРГ
  1. Лига Европа
  2. Левски
  3. 11-те на Левски и РБ Залцбург, Майкон отново халф за "сините"

11-те на Левски и РБ Залцбург, Майкон отново халф за "сините"

  • 17 сеп 2026 | 18:37
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Слушай на живо: Левски - РБ Залцбург

Станаха ясни стартовите състави на Левски и РБ Залцбург. Двата отбора се изправят един срещу друг в сблъсък от първия кръг на основната фаза на Лига Европа. Мачът стартира в 19:45 часа с първия съдийски сигнал на Мохамад Ал-Емара от Финландия.

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Спортният директор на РБ Залцбург пред Sportal.bg: Левски е отбор с ясна идентичност, няма да ни бъде лесно

Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес отново залага на крайния бранител Майкон да действа в центъра на терена, където ще си партнира с Гашпер Търдин и Сержиньо. Атаката се води от триото Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс и Рейналдо.

Наставникът на гостите от Австрия Дани Рьол излиза с всичко най-добро, като специалистът гласува доверие на опитния таран Харис Табакович за сметка на най-скъпия играч в състава - Карим Конате.

ЛЕВСКИ - РБ ЗАЛЦБУРГ 0:0

Стартови състави:

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 20. Алекс Сентейес, 18. Гашпер Търдин, 3. Майкон, 35. Сержиньо, 17. Евертон Бала, 11. Армстронг Око-Флекс, 7. Рейналдо

РБ Залцбург: 52. Кристиан Завиешицки, 18. Николас Верачниг, 44. Кевин Бома, 21. Тим Дрекслер, 31. Доминик Шмид, 15. Бартош Мазурек, 32. Абубакар Бари, 20. Едмънг Байду, 8. Сота Китано, 11. Йорбе Вертесен, 9. Харис Табакович

Стадион: "Васил Левски", София
Главен съдия: Мохамад Ал-Емара

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Снимки: Владимир Иванов | Снимки: Борислав Цветанов | Снимки: Борислав Трошев

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