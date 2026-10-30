Милър-Макинтайър и Везенков разпиляха Олимпия Милано

Олимпиакос победи Олимпия Милано с 84:78 (25:19, 19:25, 25:17, 15:17) в двубой от 9-ия кръг на Евролигата. Основен принос за успеха на гръцкия гранд имаха двамата български национали в състава му. Коди Милър-Макинтайър бе над всички и завърши с 24 точки, 3 борби и 4 асистенции, като това бе най-резултатния му мач с екипа на тима от Пирея. Александър Везенков добави 23 точки, 4 борби и 1 асистенция. Макар да водеха в резултата през по-голяма част от мача, домакините потрепериха в края, когато разликата бе стопена до две точки, но все пак до обрат не се стигна и шампионите записаха нов успех в актива си.

Срещата започна равностойно, но Олимпиакос постепенно пое инициативата и след серия от 9:0 поведе с 25:17. Гостите обаче отговориха през втората четвърт и дори стигнаха до обрат при 32:31. Милър-Макинтайър обаче продължи да бележи и достигна 18 точки още преди почивката, като двата отбора се оттеглиха при равенство 44:44.

След подновяването на играта домакините отново взеха инициативата. Везенков отбеляза пет поредни точки и помогна на Олимпиакос да поведе с 64:58, а четвъртата тройка на Милър-Макинтайър оформи резултата 69:61 преди последната четвърт.

В началото на заключителните десет минути преднината на гръцкия тим достигна 11 точки при 74:63 след тройка на Тайсън Уорд. Милано обаче направи серия от 7:0 и постепенно стопи разликата, като две минути преди края вече изоставаше само със 73:75. В решаващите моменти Кори Джоузеф и Мбайе Ндиайе се отличиха с важни кошове и помогнаха на Олимпиакос да удържи победата.

За Милано най-резултатен беше Ар Джей Коул със 17 точки, а сред основните фигури на гостите бяха още Моузес Райт с 16 и Марко Гудурич с 14.

Олимпиакос записа седмата си победа от началото на сезона и с баланс 7-2 заема второто място в класирането на Евролигата. Олимпия Милано пък допусна седма поредна загуба и остава на предпоследната, 19-а позиция, с едва един успех и осем поражения.

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