Очаквайте на живо: Барса - Олимпиакос

След епичната си победа с исторически обрат срещу Валенсия във вторник, тази вечер Олимпиакос се изправя пред ново сериозно испанско предизвикателство в лицето на Барселона. Мачът в "Палау Блауграна" в каталунската столица започва в 21:30 часа българско време.

Цели трима български национали ще видим на терена тази вечер. Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър се очаква да бъдат в стартовия състав на действащия шампион в Евролигата Олимпиакос, докато гардът Умоджа Гибсън, който наскоро се сдоби с български паспорт, вероятно ще се включи от пейката за "лос кулес".

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