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Олимпиакос и Фенербахче в битка за върха, домакините газят съперника

  • 23 окт 2026 | 21:49
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Олимпиакос и Фенербахче в битка за върха, домакините газят съперника

Олимпиакос и Фенербахче играят втората четвърт в интригуващ балкански сблъсък от седмия кръг на Евролигата. Гърците преказиха съперника в първата част и я спечелиха убедително с 20:8.

Двубоят се играе в "Сунел Арена" заради продължаващите ремонтни дейности в залата на шампиона в Евролигата. Sportal.bg ви предлага да проследите развитието на двубоя в реално време .

Двата тима са един до друг в челото на класирането преди днешния двубой помежду им с еднакъв баланс от 5 победи и 1 загуба. Турският гранд е втори, а Александър Везенков и компания заемат третата позиция.

Олимпиакос има минимално предимство в преките двубои в исторически план - 20-19 победи. "Елините" всъщност успяха да обърнат статистиката в своя полза именно през последните месеци, след като спечелиха последователно сблъсъците от финалните четворки и в Евролигата за сезон 2025/2026, и в последвалото издание на Суперкупата на същата надпревара.

Гърците влязоха със сериозни проблеми в гардовата си ротация. Тайлър Дорси е наказан от клуба за месец, Еван Фурние е аут заради контузия, а под въпрос бе и Жан Монтеро. В крайна сметка Йоргос Барцокас се довери на стартова петица в лицето освен на обичайните заподозрени български национали Везенков и Милър-Макинтайър, но и още на Папаниколау Уард, Папаниколау и Милутинов.

От другата страна на Паркета пък литовският специалист Ясикевичус Шарунас се довери за началото на Форест, Хъртън-Тъкър, Шийлдс, Кей и Шанли.

Иначе баскетболистите на домакините получиха специална подкрепа от състезателите на футболния Олимпиакос Панайотис Рецос и Манолис Салиакас, които имаха ключова роля в наскоро отминалото дерби на Атина срещу вечния съперник Панатинайкос. Тогава Рецос вкара единствения гол за победата на "червено-белите" с 1:0, а Салиакас си изкара червен картон.

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