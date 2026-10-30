Александър Везенков и Senteca пуснаха официален сайт на звездата

Най-добрият баскетболист в историята на България и най-полезен играч на Евролига - Александър Везенков прави следваща стъпка в развитието на своя личен бранд. В партньорство със Senteca официалният му сайт sashavezenkov.com ще се развива като място, което свързва Саша с неговите почитатели и обединява нови възможности за онлайн пазаруване.

Предстои откриването на онлайн магазин, в който феновете ще могат да открият продукти от новия собствен бранд на Везенков и официални артикули. Така подкрепата за българската звезда ще получи още едно измерение — чрез колекция, която носи неговата идентичност и позволява на привържениците да я направят част от своето ежедневие.

Проектът следва идеята, че връзката между един популярен спортист и неговата публика продължава и извън игрището. За Сашо тази аудитория отдавна надхвърля границите на България и Гърция. Представянето му на най-високо ниво в европейския баскетбол изгради общност от почитатели, които следят кариерата му и споделят емоциите от неговите успехи.

Сътрудничеството със Senteca съчетава разпознаваемостта на Везенков с технологичния опит на компанията. В центъра стои идеята личният бранд на спортиста да получи собствено дигитално пространство, което да се развива заедно с неговата кариера и инициативите му извън игрището.

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