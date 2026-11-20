Олимпия Милано взе скалпа и на Фенербахче

Във втория си мач под ръководството на новия старши треньор Лука Банки отборът на олимпия Милано постигна убедителен успех над Цървена звезда във вторник, а сега добави още една победа към актива си.

Въпреки че Фенербахче поведе с осем точки в началото на срещата (12:4), до края на първата четвърт домакините вече бяха напред в резултата (23:19).

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След подновяването на играта се разрази оспорвана битка, но през третата четвърт изглеждаше, че гостите от Истанбул контролират случващото се на паркета, след като таблото показваше 61:55 в полза на водения от Шарунас Ясикевичус тим.

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В последните десет минути обаче настъпи пълен обрат. Олимпия се възползва максимално от пропуските и грешките на съперника и чрез Райт поведе с 67:66.

What a win for @OlimpiaMI1936 tonight, what a week! #EveryGameMatters https://t.co/rxejLT7Izr — EuroLeague (@EuroLeague) November 19, 2026

Две минути преди финалната сирена видеопреразглеждането показа, че кошът на Болдуин е нередовен, след което Болмаро покачи преднината на 74:68. Фенербахче опита да се върне в мача, но топката така и не влезе в коша. Така Олимпия се поздрави с нов триумф – трети за отбора през този сезон в Евролигата.

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