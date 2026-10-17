Везенков и Гуардиола застанаха един до друг в Барселона

Българската супрезвезда в Евролигата Александър Везенков позира за снимка с прочутия футболен треньор и мениджър Джосеп Гуардиола. Сашо и Олимпиакос превзеха в петък вечерта "Палау Блауграна", побеждавайки Барселона като гост със 105:100, а Везенков бе играчът на мача със своите 25 точки и 6 борби.

Везенков се развихри пред погледа на Пеп Гуардиола, Олимпиакос с драматична победа над Барселона

Пеп Гуардиола, който в момента се радва на повече свободно време, пък бе сред зрителите в залата и вероятно е останал впечатлен от изявите на българското крило срещу предишния му отбор в Европа.

Александър Везенков е №1 извън НБА: Брутална доминация в гласуването на треньорите!

"Величието разпознава величието", написаха от Олимпиакос на официалната си страница във Фейсбук, показвайки кратко видео със срещата между лидера на Олимпиакос и испанския футболен специалист.

Срещата между двамата не бе подмината и от Евролигата, като в официалния профил на елитния турнир в социалната мрежа също намираме снимки.

Снимка: Olympiacos B.C./Facebook

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google