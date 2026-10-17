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Везенков и Гуардиола застанаха един до друг в Барселона

  • 17 окт 2026 | 00:37
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Българската супрезвезда в Евролигата Александър Везенков позира за снимка с прочутия футболен треньор и мениджър Джосеп Гуардиола. Сашо и Олимпиакос превзеха в петък вечерта "Палау Блауграна", побеждавайки Барселона като гост със 105:100, а Везенков бе играчът на мача със своите 25 точки и 6 борби.

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Пеп Гуардиола, който в момента се радва на повече свободно време, пък бе сред зрителите в залата и вероятно е останал впечатлен от изявите на българското крило срещу предишния му отбор в Европа.

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"Величието разпознава величието", написаха от Олимпиакос на официалната си страница във Фейсбук, показвайки кратко видео със срещата между лидера на Олимпиакос и испанския футболен специалист.

Срещата между двамата не бе подмината и от Евролигата, като в официалния профил на елитния турнир в социалната мрежа също намираме снимки.

Снимка: Olympiacos B.C./Facebook

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