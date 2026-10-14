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Уникален обрат за Везенков и Олимпиакос срещу шампиона на Испания, Сашо пише история!

  • 14 окт 2026 | 00:32
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Уникален обрат за Везенков и Олимпиакос срещу шампиона на Испания, Сашо пише история!

Александър Везенков и Олимпиакос сътвориха уникален обрат в Евролигата. В двубой от петия кръг срещу непобедения досега от началото на сезона в надпреварата тим на Валенсия, "червено-белите" от Пирея надвиха испанския шампион със 102:97 след продължение като гости в "Роиг Арена". Гръцкият първенец изоставаше с цели 28 точки разлика в началото на третата четвърт, но въпреки това показа невероятен характер и успя да се пребори за тази фантастична победа.

Това е изравнен най-голям обрат в историята на Евролигата. Единствената друга победа след обрат от 28 точки постига през сезон 2012/13 Асеко Проком Гдиня срещу Монтепаски Сиена - 95:88, отново след продължение.

Шампионът на Европа губеше с 34:59 на почивката и 34:62 в началото на второто полувреме, но воден от бившия играч на "портокалите" Жан Монтеро, стигна до сензационния обрат. Още в края на редовното време Олимпиакос поведе с 84:83, но Валенсия все пак прати мача в продължение след кош на Ти Джей Шортс за 90:90.

В добавеното време гостите успяха да надделеят 12:7 и записаха четвъртия си успех през кампанията, като имат и дена загуба, нанесена им от Виртус Болоня по крайно драматичен начин. За Валенсия пък това бе първо поражение след 4 поредни успеха в турнира.

Българският национал Александър Везенков приключи мача с 14 точки и 7 борби, като по този начин той излезе и на 12-о място в историята на Евролигата по отбелязани точки. Той вече има на сметката си 3774, което е с две повече от испанеца Серхио Родригес, който до момента заемаше тази позиция.

За победителите обаче Монтеро бе големият лидер със своите 26 точки, а още 23 прибави Еван Фурние. Двамата бяха и единствените с по-голям точков актив от този на Везенков. Другият български национал в състава на Олимпиакос - гардът Коди Милър-Макинтайър, записа 3 точки, 4 борби и 1 асистенция.

За Валенсия Никола Миротич приключи с 19 точки, а с 16 остана Ти Джей Шортс.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

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Снимки: Imago

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