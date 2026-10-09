Следете на живо със Sportal.bg: Олимпиакос и Анадолу Ефес, турците съкратиха изоставането

Олимпиакос и Анадолу Ефес се отдеглига на голямата почивка в мач от четвъртия кръг на Евролигата. Везенков и компания се оттеглиха след първата почивка с убедителна преднина от 26:16, а българинът бе най-добър на паркета през първите десет минути със своите 10 точки.



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Това е първо домакинство за актуалния носител на трофея, след като момчетата на Йоргос Барцокас стартираха с три последователни гостувания, в които оформиха актив от 2-1 победи. Турците пък имат само един успех от първите си срещи и са в долната половина на таблицата с баланс от 1-2.



Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър за пореден път стартираха като титуляри, а в стартовата петица Йоргос Барцокас реши компания да им правят Еван Фурние, Тайрик Джоунс и Тайсън Уорд.

Five ready. One mission. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight https://t.co/8CE0kXdr3L — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 9, 2026

Старши треньорът на съперника от Турция Пабло Ласо пък започна срещата с петица в състав от Пи Джей Доужър, Дарио Шарич, Бруно Фернандо, Джордан Лойд, Матю Стразъл.

Olympiacos karşısında ilk 5️⃣: #SahayaHükmet #RuleTheCourt https://t.co/HNshBlgEnv — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) October 9, 2026

ПЪРВА ЧЕТВЪРТ

Александър Везенков направи взривно начало, което вдигна на крака „Сунел Арена“. Още с първата си стрелба в мача българинът доказа защо е толкова значим играч за своя тим и откри резултата с феноменална тройка. Като цяло Везенков блестя през цялата първа четвърт и се превърна в най-ефективния игра на паркета със своите 7 точки и 2 борби до първата почивка. За съжаление обаче националът изпита и известни проблеми, тъй като малко преди сирената се хвана за глезена. Българинът притесни своите, тъй като се забави с изправянето и връщането в защита при последвалото турско нападение, но в крайна сметка не се наложи да излиза принудително. Той бе и на паркета почти през цялото време, записвайки игрово време от 9 минути и 3 секунди, а Йоргос Барцокас гледаше да ротира често състава си и от стартовата петица единствен Тайсън Уорд не бе сменен до първата малка почивка. Същото важеше и за старши треньора на съперника Пабло Ласо, който не смени само хърватското крило Дарио Сарич.

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