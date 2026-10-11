Везенков и Монтеро поведоха Олимпиакос към домакинска победа

Александър Везенков и Олимпиакос постигнаха очаквана победа във втория кръг на гръцкото първенство. Шампионът в Евролигата надигра като домакин Колосос Родос с 99:83.

Сашо направи силен мач, като за под 21 минути реализира 16 точки. Той записа 3/4 в стрелбата за две точки, 1/2 за три и 7/7 от линията за наказателни удари. 31-годишното крило добави 4 борби и 1 асистенция.

Другият български национал в състава на гранда от Пирея - гардът Коди Милър-Макинтайър, не реализира точка днес, като се отчете с 3 асистенции.

Жан Монтеро се развихри за Олимпиакос днес - 30 точки, 3 асистенции и 4 откраднати топки за по-малко от 24 минути игра. 14 точки добави Еван Фурние.

За Колосос Пейтън Уилис отбеляза 13 точки, а Йоргос Камперидис записа 12.

Олимпиакос имаше 13 точки преднина на почивката, а в последната четвърт затвори мача.

Олимпиакос е с две победи в първите два кръга на гръцката Баскет лига.

На гръцкия гранд му предстои седмица с два кръга в Евролигата - гостуване във вторник на Валенсия и отново визита, но на Валенсия в петък.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

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