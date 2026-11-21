Везенков отново изуми с невероятно отиграване

Българският баскетболист на Олимпиакос Александър Везенков изигра поредния си силен мач в Евролигата този сезон в двубоя срещу Реал Мадрид. Гръцкият гранд разгроми съперника си с 92:76, а Сашо се отличи с 14 точки и 7 борби.

Освен със силното си представяне обаче, българинът остави отпечатъка си върху мача и с една невероятна асистенция. Той без да гледа подаде с гръб към Тайрик Джоунс, който пък се възползва от страхотния пас, за да направи мощна забивка в коша на мадридчани.

Това е поредно невероятно изпълнение от страна на Везенков, който в предишния мач с Макаби Тел Авив направи нещо дори още по-впечатляващо, вкарвайки решителна тройка от центъра със сирената, с която прати мача в продължения, а впоследствие Олимпиакос успя и да измъкне победата.

Феноменален Везенков с изпълнението на сезона — кош от центъра срещу Макаби

Днешното изпълнение на Везенков пък бе аплодирано от легендата на българския футбол Христо Стоичков, който присъстваше на мача срещу Реал Мадрид на живо.

Стоичков: Везенков е специален

Спечелете незабравимо изживяване: гледайте Александър Везенков на живо в мега-дербито с ПАО

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/