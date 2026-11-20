Дългогодишен италиански национал отново облича екипа на Виртус

Авуду Абас се завръща в Виртус Болоня, където игра четири сезона, преди да премине в Дубай през 2024 г. Италианският клуб обяви, че 33-годишното крило е подписало договор до края на сезона.

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През миналия сезон Абас изигра 31 мача за Дубай в Евролигата и записа средно по 3,2 точки и 1,5 борби на мач. От началото на настоящия сезон той не е влизал в игра за отбора.

За дългогодишния италиански национал това е завръщане и в родното първенство. Преди да замине за Дубай, Абас прекара цялата си професионална кариера в Италия. Той дебютира с екипа на Канту през 2010 г. и остана в клуба до 2016 г. Последваха по два сезона в Олимпия Милано и Бреша, а от 2020 до 2024 г. носи екипа на Виртус.

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Снимки: Imago