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Везенков MVP на кръга в Евролигата, все по-близо до престижен рекорд

  • 17 окт 2026 | 14:06
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Българската суперзвезда в Евролигата Александър Везенков запази най-доброто си представяне за сезона за паметна вечер в Барселона, след като настоящият носител на приза за Най-полезен играч (MVP) в елитната надпревара записа коефициент на полезно действие от 38 – най-високият за него през настоящата кампания, при победата на Олимпиакос над испанския гранд със 105:100 след продължение в "Палау Блауграна".

С това постижение Везенков заслужи отличието за Най-полезен баскетболист на 6-ия кръг в Евролигата, информираха официално от най-престижната европейска клубна надпревара по баскетбол.

Везенков се развихри пред погледа на Пеп Гуардиола, Олимпиакос с драматична победа над Барселона
Везенков се развихри пред погледа на Пеп Гуардиола, Олимпиакос с драматична победа над Барселона

Българският национал отбеляза рекордните за сезона 25 точки, като реализира 6 от 7-те си стрелби за две точки, един от двата си опита от далечна дистанцията и бе безупречен от наказателната линия - 10 от 10. Към актива си той добави още 6 борби, 1 асистенция и 8 изработени фаула, без да допусне нито една грешка.

Това е първата награда за MVP на кръга за Александър Везенков през сезон 2026/2027 и общо 18-а в кариерата му, което го поставя само на една крачка от рекорда за всички времена от 19 отличия, държан от Шейн Ларкин.

Везенков и Гуардиола застанаха един до друг в Барселона
Везенков и Гуардиола застанаха един до друг в Барселона

Веднага след финалната сирена на снощния мач в Барселона Александър Везенков потърси седящия на първия ред в залата именит футболен треньор Пеп Гуардиола. Двукратният MVP на Евролигата поиска да се снима с легендарния испанец, а Гуардиола с удоволствие се съгласи.

В следващия кръг на турнира Олимпиакос на Везенков и американеца с български паспорт Коди Милър-Макинтайър приема турския Фенербахче на 23 октомври.

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Снимки: Imago

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