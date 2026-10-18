Везенков и компания в търсене на трета победа тази седмица

Викос и Олимпиакос играят помежду си в мач от третия кръг на гръцкото първенство.
"Червено-белите" от Пирея са с две победи в първите си две срещи до момента. Викос пък е с две поражения.
При успех, Олимпиакос ще изпрати седмица с три победи при гостувания, след като в Евролигата надвиха драматично два испански съперника в лицето на Валенсия и Барселона, като и двете срещи завършиха след продължение.
Стартови състави:
Викос: Фрийман, Джъстис, Каракостас, МакНеър, Сотириу
Олимпиакос: Милър-Макинтайър, Милутинов, Неципоглу, Везенков, УордДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google