Везенков и компания в търсене на трета победа тази седмица

Викос и Олимпиакос играят помежду си в мач от третия кръг на гръцкото първенство.

"Червено-белите" от Пирея са с две победи в първите си две срещи до момента. Викос пък е с две поражения.

При успех, Олимпиакос ще изпрати седмица с три победи при гостувания, след като в Евролигата надвиха драматично два испански съперника в лицето на Валенсия и Барселона, като и двете срещи завършиха след продължение.

Стартови състави:

Викос: Фрийман, Джъстис, Каракостас, МакНеър, Сотириу

Олимпиакос: Милър-Макинтайър, Милутинов, Неципоглу, Везенков, Уорд

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google