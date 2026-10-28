Везенков над всички при успех на Олимпиакос в Истанбул

Защитаващият титлата си в Евролигата тим на Олимпиакос постигна шестата си победа от началото на редовния сезон. Гръцкият гранд спечели в Истанбул срещу местния Бешикташ с 81:73 (25:23, 17:13, 19:22, 20:15) в двубой от 8-ия кръг на турнира.

Българските национали Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър бяха сред най-добрите за Олимпиакос в срещата. Везенков постигна показатели от 16 точки, 5 борби и 2 асистенции, като бе най-резултатният играч в мача. Милър-Макинтайър допълни статистиката с 9 точки, 4 борби и 7 асистенции.

Срещата в Истанбул премина под контрола на Олимпиакос, макар в началото на последната четвърт Бешикташ на два пъти да успя да поведе с по точка аванс при 67:66 и при 68:67.

Серия от 11:0 за Олимпиакос обаче върна спокойствието на гръцкия тим, който успя да я запази до края без особени притеснения.

FINAL SCORE 🏀 Besiktas - #OlympiacosBC 73-81 #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #BJKOLY https://t.co/gMsl6wmAKv — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 28, 2026

Тайрик Джоунс добави още 15 точки за победителите, а с 15 завърши Донтей Хол. За тима на Бешикташ, който е дебютант в турнира, с 15 точки се отличи Джейлън Ноуел.

В класирането Олимпиакос е на четвърто място с шест успеха и две поражения, а Бешикташ е на 14-о място с три победи и пет загуби.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

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