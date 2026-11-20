Четири двубоя слагат точка на 13-ия кръг в Евролигата

Анадолу Ефес посреща Асвел Вильобран в ранния мач на Евролигата, с начален час 19:30.

От 21:15 започва дербито на кръга. Александър Везенков повежда Олимпиакос срещу Реал Мадрид в Атина. Отборът от Пирея преследва трета поредна победа, с която тимът им ще се изравни с лидера Валенсия.

А от 21:30 Барселона се завръща в „Палау Блауграна“ за да посрещне състава на Цървена Звезда.

А края на 13-ия кръг се слага при гостуването на Бешикташ в Белград срещу състава на Партизан. Начален час на срещата е 21:45

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