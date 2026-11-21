Стоичков: Везенков е специален

Легендата на българския футбол Христо Стоичков изгледа на живо победата на Олимпиакос над Реал Мадрид (92:76) в Евролигата. Той бе в залата, за да се наслади на живо на изявите на българската звезда на домакините Александър Везенков, който изигра поредния си силен мач за състава от Пирея. След края на двубоя Камата сподели и няколко думи за Сашо.

Везенков отново изуми с невероятно отиграване

"Везенков е специален играч за мен и за всички в България. Днес е МVP, той е най-добрият играч в Европа. Фантастичен е. Всички гледат Олимпиакос, всички гледат Саша, защото той е най-добрият", заяви Стоичков.

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