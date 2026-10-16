Александър Везенков е №1 извън НБА: Брутална доминация в гласуването на треньорите!

Българската баскетболна звезда Александър Везенков получи поредното си огромно признание отвъд Океана. Националът беше избран за най-добър баскетболист, играещ извън НБА, в 25-ото годишно допитване сред треньорите от Лигата.

Везенков печели тази анкета за втори път, но сега разликата с конкуренцията е историческа – българинът буквално отнесе останалите с 77% от вота. За сравнение, през миналата година той победи с 44%, докато сега вторият в класацията Йонас Валанчунас има едва 7%. Далеч зад него останаха имена като Никола Миротич, Кендрик Нън и Еди Таварес.

Sasha Vezenkov dominated the vote for the best international player outside the league in the annual NBA GM survey for the second year in a row 🌟 NBA GMs also picked the 2027 NBA title favorite, while another European star was selected as the clear MVP choice: https://t.co/MCB9sJ9ChW — BasketNews (@BasketNews_com) October 15, 2026

Везенков вече записа един сезон в Сакраменто Кингс (2023-2024), където контузии и тактически решения попречиха да разгърне потенциала си. През изминалия сезон обаче той бе в основата на триумфа на Олимпиакос в Евролигата, спечели титлата и Суперкупата на Гърция и грабна приза за MVP (Най-полезен играч) на редовния сезон и финалите.

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