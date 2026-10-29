Скандал в Олимпиакос: Барцокас остави Везенков на пейката след остър спор

Напрежение между треньора на Олимпиакос Йоргос Барцокас и Александър Везенков беляза победата на отбора от Пирея срещу Бешикташ с 81:73 от осмия кръг на Евролигата . Двамата влязоха в разгорещен словесен спор в края на третата четвърт, който продължи и по време на почивката.

След конфликта Барцокас остави българската звезда на скамейка, като го върна в игра едва 1:45 минути преди края на срещата.

🚨 Olympiakos’ta Vezenkov ile koç Bartzokas arasında yaşananlar! https://t.co/QXPPfkCfNR — Basket Merkezi™ (@BasketMerkez) October 28, 2026

Въпреки напрежението Везенков допринесе за шестата победа на Олимпиакос през сезона, записвайки 16 точки, 5 борби и 2 асистенции за 24 минути на паркета.

Везенков над всички при успех на Олимпиакос в Истанбул

Гръцкият гранд продължава да изпитва и сериозни кадрови проблеми. Никола Милутинов, Еван Фурние и Жан Монтеро са извън състава заради контузии, а Тайлър Дорси е наказан от клуба за един месец. Новото попълнение Джон Кончар все още очаква дебюта си.

😳😳 Molada da Bartzokas ve Vezenkov gerginliği devam etti! Sonrasında koç Vezenkov yerine Ndiaye’yi oyuna soktu. İşte o anlar..👀👀 (Video:Basket Dergisi IG) https://t.co/kbcViePwzu — EuroLeague Basketbolu (@EBasketbolu) October 28, 2026

В следващия кръг Олимпиакос приема Олимпия Милано, който заема последното място в Евролигата с баланс от една победа и седем загуби.

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