Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Скандал в Олимпиакос: Барцокас остави Везенков на пейката след остър спор

  • 29 окт 2026 | 13:53
  • 1216
  • 0

Напрежение между треньора на Олимпиакос Йоргос Барцокас и Александър Везенков беляза победата на отбора от Пирея срещу Бешикташ с 81:73 от осмия кръг на Евролигата . Двамата влязоха в разгорещен словесен спор в края на третата четвърт, който продължи и по време на почивката.

След конфликта Барцокас остави българската звезда на скамейка, като го върна в игра едва 1:45 минути преди края на срещата.

Въпреки напрежението Везенков допринесе за шестата победа на Олимпиакос през сезона, записвайки 16 точки, 5 борби и 2 асистенции за 24 минути на паркета.

Везенков над всички при успех на Олимпиакос в Истанбул
Везенков над всички при успех на Олимпиакос в Истанбул

Гръцкият гранд продължава да изпитва и сериозни кадрови проблеми. Никола Милутинов, Еван Фурние и Жан Монтеро са извън състава заради контузии, а Тайлър Дорси е наказан от клуба за един месец. Новото попълнение Джон Кончар все още очаква дебюта си.

В следващия кръг Олимпиакос приема Олимпия Милано, който заема последното място в Евролигата с баланс от една победа и седем загуби.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Лоялната програма на EKO България празнува 3 години с награди

Лоялната програма на EKO България празнува 3 години с награди

  • 29 окт 2026 | 12:12
  • 346
  • 0
Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 29 окт 2026 | 09:51
  • 978
  • 0
Берое привлече американка

Берое привлече американка

  • 29 окт 2026 | 09:45
  • 695
  • 0
Окуражаващи новини за Халибъртън: ясен е периодът за възстановяване на звездата на Индиана

Окуражаващи новини за Халибъртън: ясен е периодът за възстановяване на звездата на Индиана

  • 29 окт 2026 | 00:01
  • 1478
  • 0
Жалгирис срази Виртус Болоня като гост

Жалгирис срази Виртус Болоня като гост

  • 28 окт 2026 | 23:46
  • 1281
  • 0
"Дядовците" поведоха АСВЕЛ към победа срещу Партизан

"Дядовците" поведоха АСВЕЛ към победа срещу Партизан

  • 28 окт 2026 | 23:32
  • 998
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Титаничен сблъсък Левски - Лудогорец за Купата, ЦСКА също с труден жребий

Титаничен сблъсък Левски - Лудогорец за Купата, ЦСКА също с труден жребий

  • 29 окт 2026 | 14:22
  • 27282
  • 71
Веласкес: Не можем да си мислим, че сме Реал Мадрид, да забравим токсични въпроси като този

Веласкес: Не можем да си мислим, че сме Реал Мадрид, да забравим токсични въпроси като този

  • 29 окт 2026 | 15:23
  • 4519
  • 5
Вижте жребия за 1/4-финалите на Купата - очакват ни интригуващи сблъсъци

Вижте жребия за 1/4-финалите на Купата - очакват ни интригуващи сблъсъци

  • 29 окт 2026 | 14:18
  • 5293
  • 0
Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

  • 29 окт 2026 | 11:03
  • 21909
  • 57
Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

  • 29 окт 2026 | 07:56
  • 10912
  • 5
Ливърпул приема Борнемут на 1/4-финалите в Карабао къп, палачът на Арсенал отново ще е домакин на отбор от Премиър лийг

Ливърпул приема Борнемут на 1/4-финалите в Карабао къп, палачът на Арсенал отново ще е домакин на отбор от Премиър лийг

  • 29 окт 2026 | 09:25
  • 7760
  • 1