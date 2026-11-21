Въвеждат правило за втори млад футболист в отборите от efbet Лига

От новия сезон в efbet Лига може да има сериозна промяна относно единайсеторките на отборите. Това обяви председателят на ПФЛ Атанас Караиванов. Бившият спортен журналист заяви, че от лятото ще се въведе задължително правило за използването на един български футболист до 21 години и един такъв до 23-годишна възраст. През настоящата кампания постулатът на БФС е само за играч до 23 г. Караиванов подчерта, че футболисти с манталитет на победител трябва да бъдат създавани във водещите клубове.

"И като федерация, и като национален отбор дължим извинение на обществото. Колкото и да е формално, е важно. Най-лесно е да кажа, че толкова може националният отбор в момента. Факт е, това са футболистите. Имаше две сериозни липси заради контузии - Кирил Десподов и Филип Кръстев. Докато нямаме футболисти във водещите пет първенства, няма на какво да разчитаме да постигнем на терена. Много отстъпваме като потенциал, от много време се върви надолу, това е факт.

Според мен след Десети ноември в някои аспекти - култура и спорт, не се развихме както трябва. Нямаме тази държава, която се грижи за културата и спорта, както в онези времена. Със сигурност сега има много повече школи и терени, отколкото по времето на комунизма. Губи се преходът между юношеството и момента, в който сключват договори при мъжете. Второ, пазарът е отворен - многото чужди футболисти. Това не може да бъде спряно. Момчетата от чужбина идват много по-гладни и амбицирани, а нашите още на 13-14 години, както ми казваше шеф на една от най-популярните школи в София, свършва тренировката и от съблекалнята си поръчват алкохол и момичета. Социален проблем.

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Футболистите трябва да ги създават с манталитет на победители водещите отбори - Левски, ЦСКА, Лудогорец, бихме добавили и ЦСКА 1948 на Цветомир. Не може да разчиташ националите да бъдат от другите отбори, които има пет или седем победи през годината и да имат манталитет на победители. Младите футболисти до 21 години липсват на терените като процент у нас в професионалния футбол. Трябва да получат шанс за изява, иначе се отказва и тръгва по нов път.

Начинът на картотекиране на футболисти е доста демократичен. От гледна точка на интересите на БФС и националните отбори има един нарушен баланс. В УЕФА за европейските клубни турнири можеш да картотекираш 17 футболисти - каквито и да са. У нас са 20. И УЕФА допуска осем, създадени в клуба или в държавата. Това са 25 човека, оттам има "Б" лист, без ограничения. Клубовете казват, че не могат да намерят алтернативно готов футболист, който да влезе и да им свърши работа в първенството. Затова трябва баланс. В Скандинавия допускат между шест и девет чужденци на 25 човека. Държим антирекорда по брой минути на млади футболисти на терена.

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Имаме ли проблем да въведем правило не един, а повече млади да започват игра? Нямаме проблем, дори ще опитаме. Това, което е говорено с Герги Иванов, понеже тази година имаме до 23 години за първи път, поне един до 21 години и един до 23 години още следващата година неотменяемо. След това правилото може да бъде увеличено. Не можем да чакаме титаните да израснат във Втора лига или в отборите от втората половина на таблицата.

Георги Иванов държи да назначим чужденец за национален треньор. За мен има няколко имена, които намирам за подходящи, включително българи - единият си е пробвал късмета, другия не е работил. Отговорността повече тук е на президента на БФС. Окей, нека да опитаме с чужденец и негов екип, макар че ще е скъпо", заяви Атанас Караиванов в предаването "ЕвроДикоф".

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