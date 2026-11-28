Атлетик Билбао взе солидна преднина, но после трепери в края

Атлетик Билбао постигна драматична победа с 4:3 при гостуването си на Малага в двубой от 14-ия кръг на Ла Лига. Баските имаха солидна преднина от три гола на почивката, но след това допуснаха сериозен спад и трябваше да треперят до последния съдийски сигнал. Ойан Сансет (27'), Алекс Беренгер (34'), Нико Уилямс (38') и Уго Ринкон (44') бяха точни за гостите, докато Йенс Каюсте (36') и Адриан Ниньо (49', 82') реализираха за домакините.Атлетик започна много силно и откри резултата със Сансет, който се възползва от подаване на Нико Уилямс. Малко по-късно Беренгер удвои преднината, но Малага върна едно попадение чрез Каюсте.

Реакцията на баските обаче беше незабавна – Нико Уилямс възстанови аванса от два гола, а малко преди почивката Ринкон направи резултата 4:1. След подновяването на играта Ниньо намали изоставането на домакините, а в 82-рата минута отново той се разписа, възползвайки се от грешка на Аймерик Лапорт. В заключителните минути Малага натисна в търсене на изравняване, като Рафа Родригес беше близо до попадение, но ударът му премина на сантиметри от гредата.Така Атлетик Билбао удържа ценен успех и се утвърди в горната половина на класирането с актив от 19 точки. Малага пък продължава да няма победа от началото на сезона и остава на последното място, въпреки впечатляващата си реакция след почивката.

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Снимки: Gettyimages