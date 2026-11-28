Кимих след издънката си: Голяма глупост, нямам обяснение

Капитанът на Байерн (Мюнхен) срещу Хамбургер ШФ Йошуа Кимих не спести критики към собственото си поведение след невъздържаната проява, довела до директен червен картон при равенството 0:0 в Хамбург. Германският национал определи постъпката си като неоправдана на фона на напрегнатия период за баварския гранд.

Инцидентът се разигра в 44-ата минута на срещата на стадион „Фолкспаркщадион“. Тогава Кимих дръпна за косата съперниковия футболист Александер Рьосинг-Лелезиит, след което главният съдия му показа пътя към съблекалните.

„Ако погледнем цялостната ситуация, в която се намираме в момента, това е напълно непростимо“, призна Кимих. „Длъжен съм да поднеса извиненията си на отбора. Трудно ми е дори да намеря обяснение за случилото се. Беше изключително, изключително глупава постъпка и съм благодарен, че момчетата поне успяха да спечелят точка.“

„Обикновено подобни действия изобщо не са в мой стил“, допълни германецът. „Нито имах някакъв конфликт с този играч на терена, нито ситуацията беше прекалено емоционална. Бих искал да дам някакво смислено обяснение, но и за мен самия е трудно да го проумея.“

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