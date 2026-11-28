Алегри призова футболистите си да покажат същия манталитет, който демонстрираха срещу Ман Сити

Масимилиано Алегри призова футболистите на Наполи да покажат същия манталитет, демонстриран в мача от Шампионската лига срещу Манчестър Сити и срещу Сасуоло в неделя. Наполи се представя неубедително в Серия А този сезон, като има само пет победи от 12 срещи. Но гол на Скот Мактоминай осигури победата с 1:0 в последния двубой от първенството у дома срещу Торино, а отборът на Алегри впечатли при равенство 2:2 като гост на Сити във вторник.

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„Това е един от най-важните ни мачове за сезона“, каза мениджърът на Наполи Алегри преди гостуването на 17-ия Сасуоло. „Срещу Торино направихме крачка напред по отношение на компактността. Срещу Манчестър Сити се справихме още по-добре, защото се изправихме срещу много по-силен отбор. Но това не означава нищо за неделя. Трябва да играем със същия манталитет и респект. Ако не подхождаш към мачовете по този начин, където нямаш топката и показваш голямо уважение и смирение, е трудно да спечелиш. Всъщност, ние сме назад в класирането, защото в много мачове се защитавахме неправилно“, коментира той.

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Кевин Де Бройне отсъства, след като получи мускулна контузия при завръщането си в Сити в средата на седмицата. Алегри призна, че е бил разочарован, когато е трябвало да смени белгийски халф срещу бившия си клуб. Де Бройне е във втория си сезон в Наполи и има четири гола и две асистенции в 17 срещи във всички турнири през сезон 2026-2027. Дългият списък с контузени на Наполи включва още Алекс Мерет, Джовани Ди Лоренцо, Беноа Бадиашиле, Алисон Сантос, Станислав Лоботка, Алесандро Бонджорно и Антонио Вергара.

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