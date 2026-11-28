Ланс прекъсна черната серия и тресна сериозно Анже като гост

Ланс победи с 5:2 като гост Анже в двубой от 12-ия кръг от шампионата на Франция. Първият успех в четири срещи от Лига 1 изкачи "червено-жълтите" на седмо място в класирането с актив от 17 точки. Анже на два пъти поведе в резултата, но допусна обрат и е в зоната на изпадащите със само 8 точки. Първо Амин Ел Уазани даде аванс за домакините след 20 минути игра, но Абдала Сима изравни две минути преди почивката.

В 48-ата минута Ел Уазани върна преднината в полза на Анже, а след това националът на Сенегал Сима реализира нови четири гола между 64-ата и 81-ата минута на двубоя. Треньорът на гостите Дидие Дигар постигна първи успех начело на отбора след назначението си преди две седмици. Абдала Сима стана първият футболист от Лига 1, който реализира пет гола в един мач през последните 12 години. По-късно тази вечер шампионът Пари Сен Жермен приема Лориен.

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Снимки: Imago