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Балогун не бе регистриран, няма да играе срещу ЦСКА

  • 4 сеп 2026 | 19:05
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Балогун не бе регистриран, няма да играе срещу ЦСКА

Американският нападател Фоларин Балогун не беше включен в състава на Монако за Лигата на конференциите поради несигурността относно бъдещето му след провала на предложения му трансфер в Евертън по-рано тази седмица, пише агенция АП. Това означава, че той няма да има възможност да се изправи срещу ЦСКА на старта на турнира.

Балогун също така ще пропусне мача на Монако срещу Пари Сен Жермен в Лига 1, след като не беше включен в групата, която пътува до столицата. От Монако заявиха, че футболистът е подновил отборни тренировки. Той не участва в нито един от четирите мача на тима от началото на сезона.

Американският нападател беше близо до преминаване в Евертън за 40 милиона паунда във вторник - последният ден от летния трансферен прозорец за повечето първенства в Европа, но реши да се откаже, защото английският клуб изразил съмнения относно здравословното му състояние при медицинските прегледи, обясни спортният директор на Монако Тиаго Скуро.

Монако е притиснат да продаде Балогун или друг от най-добрите си футболисти, за да генерира приходи и да спази финансовите правила на френската лига. Скуро коментира, че все още е възможно клубът да продаде родения в Ню Йорк нападател в първенство, където трансферният прозорец остава отворен. Сред вариантите е Саудитска Арабия, където периодът приключва на 12 октомври.

Отборът на Монако започва участие в Лигата на конференции на 15 октомври, а името на Фоларин Балогун не присъства в предоставения списък с играчи, публикуван от УЕФА. В списъка обаче бе включен японският атакуващ халф Такуми Минамино, който се завърна след осеммесечно отсъствие поради скъсана кръстна връзка на лявото коляно - контузия, заради която пропусна Световното първенство. Минамино също така е в групата на Монако за гостуването на Пари Сен Жермен.

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Снимки: Gettyimages

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