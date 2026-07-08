Белгия настоява за промяна в правилата на ФИФА заради казуса с Балогун

Белгийската футболна федерация отправи призив за преразглеждане на разпоредбите и дисциплинарните практики на ФИФА. Повод за това стана решението на световната централа да отмени автоматичното наказание на нападателя на САЩ Фоларин Балогун преди осминафиналния мач между двата тима на Световното първенство.

На 5 юли Дисциплинарната комисия на ФИФА отмени червения картон на Балогун, който той получи при победата с 2:0 над Босна и Херцеговина, като го замени с едногодишен изпитателен срок. Президентът на САЩ Доналд Тръмп впоследствие призна, че е провел личен разговор с Джани Инфантино след изгонването на футболиста.

Въпреки официалния протест от страна на Белгия, Балогун взе участие в мача, който „червените дяволи“ спечелиха убедително с 4:1. С тази победа те се класираха за четвъртфиналите, където ще се изправят срещу Испания на 10 юли в Лос Анджелис.

„Твърдо вярваме, че международният футбол се обслужва най-добре от дисциплинарна и управленска система, която напълно зачита принципите на правна сигурност, прозрачност, равно третиране и честна игра. Независимо от спортния резултат, Белгийската асоциация ще продължи да оказва натиск върху ФИФА да прилага правилно и последователно тези принципи“, се казва в позицията на федерацията.

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Снимки: Imago