Лийдс с мечти за Европа след нова победа

Лийдс записа трета поредна победа в Премиър лийг и се изкачи до шестото място в класирането. Йоркшърци нямаха проблеми в домакинството си на Ковънтри и го спечелиха с 3:0. Българският национал Илия Груев не беше в групата за двубоя. По същото време миналата година тимът на Даниел Фарке бе записал шест загуби в последните си седем мача и се намираше в зоната на изпадащите, а сега е в топ 6.

Ковънтри започна добре двубоя, но домакините постепенно взеха контрола и започнаха да доминират. Доминик Калвърт-Люин и Итън Ампаду бяха близо до гол преди Лийдс да стигне до два гола в рамките на пет минути в края на първото полувреме. Калвърт-Люин бе оставен непокрит в наказателното поле и откри резултата след удар с глава. Шон Лонгстаф, който центрира от фал за първото попадение в мача, удвои аванса на домакините, след като негов изстрел от границата на наказателното поле бе отклонен.

Two goals from Sean Longstaff and another from Dominic Calvert-Lewin saw Leeds United ease past Coventry City 3-0 as Daniel Farke won three successive Premier League games for the first time in his career. The win at Elland Road moves Leeds up to sixth in the Premier League table and they are now unbeaten in their last nine top-flight games against Coventry. — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 28, 2026

След почивката йоркшърци продължиха да имат предимство и търсеха трети гол. Удар на Окафор мина близо до вратата. В 66-ата минута Лонгстаф не сбърка, когато се възползва от прекрасно подаване на Гудмундсон и резултатът стана 3:0. Ковънтри отбеляза 12 гола от началото на октомври, но на "Елънд Роуд" нямаше точен удар към вратата на съперника до 69-ата минута. Лийдс пък се забавляваше и можеше да стигне и до по-голяма победа.

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Снимки: Imago