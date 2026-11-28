Лийдс записа трета поредна победа в Премиър лийг и се изкачи до шестото място в класирането. Йоркшърци нямаха проблеми в домакинството си на Ковънтри и го спечелиха с 3:0. Българският национал Илия Груев не беше в групата за двубоя. По същото време миналата година тимът на Даниел Фарке бе записал шест загуби в последните си седем мача и се намираше в зоната на изпадащите, а сега е в топ 6.
Ковънтри започна добре двубоя, но домакините постепенно взеха контрола и започнаха да доминират. Доминик Калвърт-Люин и Итън Ампаду бяха близо до гол преди Лийдс да стигне до два гола в рамките на пет минути в края на първото полувреме. Калвърт-Люин бе оставен непокрит в наказателното поле и откри резултата след удар с глава. Шон Лонгстаф, който центрира от фал за първото попадение в мача, удвои аванса на домакините, след като негов изстрел от границата на наказателното поле бе отклонен.
След почивката йоркшърци продължиха да имат предимство и търсеха трети гол. Удар на Окафор мина близо до вратата. В 66-ата минута Лонгстаф не сбърка, когато се възползва от прекрасно подаване на Гудмундсон и резултатът стана 3:0. Ковънтри отбеляза 12 гола от началото на октомври, но на "Елънд Роуд" нямаше точен удар към вратата на съперника до 69-ата минута. Лийдс пък се забавляваше и можеше да стигне и до по-голяма победа.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago