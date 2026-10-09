Русев: И Гуардиола да дойде, ако не изпълняваме изискванията му, няма да се получат нещата

Крилото на българския национален отбор и на ЦСКА 1948 Георги Русев получи днес наградата си за №1 на 10-ия кръг в efbet Лига, но на срещата с журналистите говори основно за отминалите мачове в Лигата на нациите, както и за предстоящото неделно дерби с ЦСКА.

Русев призна, че има натрупана умора от дългия лагер с представителния тим и необичайната практика с четири поредни мача за 12 дни, но е доволен от завършека с успеха в Люксембург (2:0) и е амбициран за добро представяне на клубно ниво, където заедно с тима си ЦСКА 1948 преследват високи цели.

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"Има натрупана умора, за първи път се играят четири мача за 12 дни. Имахме дълги пътувания - особено първото до Исландия продължи почти пет часа, после още едно до Люксембург. Но имаше добра ротация, разполагаме с широк състав и завършихме кампанията добре".

Попитан дали би подкрепил думите на Андриан Краев, че националите в "в първите два мача са излизали без план, без тактика", той каза: "Поставени така нещата, това бие по реномето на предишния селекционер Александър Димитров. Да, в първите два мача играхме слабо, но това си зависи от нас, защото ние сме хората, които играят на терена. Ясно е, че вече няма слаби отбори и когато не сме на нужното ниво, ще страдаме. Радвам се, че поне в последния мач показахме по-добро лице".

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"Благодаря на Атанас Илиев, че вкара гол след моето подаване, така че ми помогна да запиша асистенция. Иначе щеше да остане само едно добро центриране. Получи се добре, защото сме играли така - той на върха, а аз зад него като по-раздвижен нападател. Не ни е за първи път.

Новият селекционер Атанас Рибарски ни каза преди мача с Люксембург да дадем най-доброто от себе си, защото играем за България. Ситуацията беше така да се каже "ние сме под водата", така че няма накъде. И също така да се забавляваме. В интерес на истината, забавлявахме се и през първото полувреме можехме да водим с 3:0, ако вратарят на домакините не беше извадил моето положение".

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След това той влезе в детайли за работата в националния отбор и за атмосферата в съблекалнята: "В националния отбор нямаш много време да се нагласяш съобразно всеки противник или пък да се съобразяваш с всички. И Джосеп Гуардиола да дойде на поста, ако ние не изпълняваме изискванията му, няма да се получат нещата. Но искам да кажа, че в първия тим на страната има много добър колектив, събрани са много човечни момчета. Искаме да побеждаваме и да прославяме България, която така или иначе има много таланти в различните спортове. Във всеки спорт има, просто в другите страни повече се инвестира и повече шансове им се дава".

Какво предстои за националния отбор и може ли България да се придвижи по-напред от 3-тото място в група С4 на Лигата на нациите, където има 4 точки? Исландия води с 8, пред Естония с 6, а Люксембург е на дъното с 3.

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"Надявам се да бъда повикан за мачовете през ноември с Исландия в Пловдив и като гости на Естония. Ако вземем две победи в тези два мача, може дори и за първото място да се преборим. Но не искам сега да говоря предварително, защото видяхте как минаха първите три мача.

Очаквам да се получи истинско дерби с ЦСКА, дано има повече футболни аргументи. Знаете, че в България такива дербита често преминават под знака на битка и нерви. Но дано сега да има повече футболни надигравания и да се поздравим с победа", каза Русев, чийто отбор е на четвръто място с 22 точки.

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"Тези, които не са били с националните отбори, са видимо по-добре възстановени, имали са си своите микро-цикли на подготовка. Не само аз, и други са били с националните си отбори, играли са мачове, пътували са. Например Лаша Двали игра и четирите мача на Грузия по 90 минути, но е здрав и в добро състояние и ще разчитаме на него. Наистина най-хубавото е да имаш цикъл сряда-събота от мачове и го казах преди реванша с Панатинайкос в Лигата на конференциите. Тренировката наистина не може да се сравни като натоварване с мачовете. Но съм сигурен, че ще сме възстановени и ще излезем на 100% готови за мача с ЦСКА.

Няма голяма промяна с напускането на Александров. Все пак те работеха заедно, а Огнян Младенов беше помощник. Сега с него гледаме да надградим и да поправим грешките, които сме допускали, за да подобрим класирането си. Целите и амбициите в нашия клуб са високи, след като миналата година завършихме на второ място. Искаме отново да участваме в европейските клубни турнири, а също да се борим за титлата и за купата на страната", сподели още Георги Русев.

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