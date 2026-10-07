Краев "жегна" бившия селекционер: Излизахме без план и тактика, очаквахме да се сбием

Халфът на България Андриан Краев се изказа доста остро и негативно спрямо работата на доскорошния национален селекционер Александър Димитров. Полузащитникът заяви след днешната ни победа над Люксембург, че при него "трикольорите" са излизали без план и тактика, а само да се сбият. Според Краев нещата са се променили след смяната му с Рибарски. Подобно мнение, но с доста по-умурун тон изрази и днешният капитан Илия Груев.

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“Рано е да казваме, че надигаме глава. Трябва да сме здраво стъпили на земята. Победата си е победа - глътка въздух. Излязохме с ясна идея какво правим на терена и си пролича. Второто полувреме стара слабост - дръпнахме се назад. Липсва ни увереност. Допуснахме положения, но не и гол.

Първия и втория мач (б.а. говори за срещите с Люксембург и Естония) можеше да се справим доста по-добре. Излизахме без план и тактика. Очаквахме да се сбием. Нямахме ясен план и тактика.

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Ако трябва да говорим чисто футболно, с Исландия не стояхме толкова лошо. Резултатът бе лош, но знаехме какво правим и мачът можеше да се развие по друг начин. Ако в първите два мача бяхме взели четири или шест точки, щяхме да отидем с друго самочувствие в Исландия.

Целта е да излизаме и побеждаваме. Най-важно е да играем футбол, да растем и да знаем какво правим на терена.

Новият щаб подобри енергията, вкара свежи идеи. Успяха да свършат доста работа. Не им беше лесно. Знам колко труд и нерви вложиха. Едно голямо браво на терньорския щаб", завърши Краев.

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Снимки: Startphoto