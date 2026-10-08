Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България

В Румъния: Еди Йорданеску вариант за България

  • 8 окт 2026 | 11:19
  • 1621
  • 2

Бившият селекционер на Румъния Едуард Йорданеску може да поеме националния отбор на България, пишат колегите от GSP. Съседите отбелязват кошмарния старт на "лъвовете" в Лига на нациите - загубата от Люксембург и нулевото реми с Естония в Пловдив, довели до раздялата с Александър Димитров. Според информацията съществува голяма вероятност 48-годишният Йорданеску да води нашите в оставащите две срещи през ноември - срещу Исландия на "Колежа" и срещу естонците в Талин.

Рибарски: Видях момчета, които показаха лидерски качества
Рибарски: Видях момчета, които показаха лидерски качества

Румънците припомнят и краткия период на Еди в ЦСКА през 2016 година, когато синът на славния Ангел Йорданеску се задържа едва три месеца на "Армията" по времето на Гриша Ганчев. За последно специалистът беше начело на Легия (Варшава) през 2025 г. С него като наставник Румъния срази с 3:0 Украйна и завърши 1:1 със Словакия на Евро 2024, за да достигне до осминафинал срещу Нидерландия в Мюнхен, загубен с 0:3.

Атанас Фурнаджиев: Обмисляме да увеличим бройката на българите
Атанас Фурнаджиев: Обмисляме да увеличим бройката на българите

В последните два мача начело на България беше Атанас Рибарски, за когото футболистите казаха ласкави думи - като гости паднахме 0:3 срещу Исландия в Рейкявик и ударихме Люксембург с 2:0. За момента няма индикация от страна на БФС кой ще води трикольорите през ноември.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от БГ Футбол

Веселин Василев: Битка за точки

Веселин Василев: Битка за точки

  • 8 окт 2026 | 09:43
  • 501
  • 0
Николай Кателиев: Опасни са

Николай Кателиев: Опасни са

  • 8 окт 2026 | 09:41
  • 459
  • 1
Симеон Митев: Коварен противник

Симеон Митев: Коварен противник

  • 8 окт 2026 | 09:39
  • 411
  • 0
Геша: Троен мач

Геша: Троен мач

  • 8 окт 2026 | 09:37
  • 489
  • 0
Йордан Миленов: Ще търсим максимума

Йордан Миленов: Ще търсим максимума

  • 8 окт 2026 | 09:35
  • 342
  • 0
Живко Бояджиев: Нуждаем се от точки

Живко Бояджиев: Нуждаем се от точки

  • 8 окт 2026 | 09:33
  • 334
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Монако

ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Монако

  • 8 окт 2026 | 10:13
  • 6761
  • 23
Спрягат и познат у нас сърбин за нов селекционер на България

Спрягат и познат у нас сърбин за нов селекционер на България

  • 8 окт 2026 | 08:06
  • 15393
  • 48
Меси каза сбогом, Роналдо му отговори: Написа история, която ще остане завинаги

Меси каза сбогом, Роналдо му отговори: Написа история, която ще остане завинаги

  • 7 окт 2026 | 21:50
  • 31238
  • 280
Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

  • 8 окт 2026 | 08:15
  • 6417
  • 2
Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

  • 8 окт 2026 | 10:34
  • 2767
  • 0