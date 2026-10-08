В Румъния: Еди Йорданеску вариант за България

Бившият селекционер на Румъния Едуард Йорданеску може да поеме националния отбор на България, пишат колегите от GSP. Съседите отбелязват кошмарния старт на "лъвовете" в Лига на нациите - загубата от Люксембург и нулевото реми с Естония в Пловдив, довели до раздялата с Александър Димитров. Според информацията съществува голяма вероятност 48-годишният Йорданеску да води нашите в оставащите две срещи през ноември - срещу Исландия на "Колежа" и срещу естонците в Талин.

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Румънците припомнят и краткия период на Еди в ЦСКА през 2016 година, когато синът на славния Ангел Йорданеску се задържа едва три месеца на "Армията" по времето на Гриша Ганчев. За последно специалистът беше начело на Легия (Варшава) през 2025 г. С него като наставник Румъния срази с 3:0 Украйна и завърши 1:1 със Словакия на Евро 2024, за да достигне до осминафинал срещу Нидерландия в Мюнхен, загубен с 0:3.

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В последните два мача начело на България беше Атанас Рибарски, за когото футболистите казаха ласкави думи - като гости паднахме 0:3 срещу Исландия в Рейкявик и ударихме Люксембург с 2:0. За момента няма индикация от страна на БФС кой ще води трикольорите през ноември.

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Снимки: Imago